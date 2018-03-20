"Круто и душевно": украинский борец снялся в клипе известного рэпера (видео)

Спортсмен попробовал себя в совершенно новом амплуа

Известный украинский борец греко-римского стиля, чемпион мира и Европы, вице-чемпион Олимпийских игр 2016 года Жан Беленюк, который не так давно шокировал фанатов странной прической, стал одним из главных героев нового клипа рэп-исполнителя Александра Ярмака (YARMAK) "Гни свою линию".

По сюжету подросток, который терпит унижения от своих ровесников, начинает активно заниматься спортом, чтобы дать им отпор. Роль героя во взрослом возрасте исполнил именно Беленюк.

Отметим, что клип вышел на онлайн-платформе YouTube 17 марта и уже собрал почти 550 тыс. просмотров.

Видео с YouTube/Yarmak Music

Пользователи отмечают, что видео вышло "очень мотивирующим".

"Ярмак, спасибо тебе, что создаешь такие жизненные треки. Когда слушаешь твои песни - меняешь себя внутри, осознаешь, что делаешь не так... Короче, твори такую музыку, это твое! Ты мотивируешь других стремиться к новым вершинам в своей жизни! Большое спасибо!" - написал один из юзеров.﻿

Скриншот комментариев

"Радует, что песня с созидательным смыслом находит отражение в сердцах людей", - отметил сам Ярмак.

Ранее Жан Беленюк покорил самую высокую точку Украины.