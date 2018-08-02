"Крым принадлежит Украине": известная российская актриса высказалась об аннексии полуострова

Фото: Лия Ахеджакова (facebook.com filmz.ru)

Артистку начали называть "террористкой" из-за ее позиции

Известная советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РФ Лия Ахеджакова, которая активно поддерживает украинцев, признала аннексию Крыма Россией. Артистка заявила, что полуостров принадлежит Украине. Об этом она сообщила в интервью российскому изданию "Собеседник".

"Я очень люблю Крым – там мое детство, там маму и папу лечили от туберкулеза, там мои пионерские лагеря, туда мы ездили всем ТЮЗом (театр юного зрителя - ред.), там дом отдыха ВТО – театральный дом. Я Крым весь объездила, он часть моей жизни. Но это совершенно не оправдывает воровство", - подчеркнула актриса.

"Я считаю: Крым принадлежит Украине. Как это можно – отжать жилплощадь у соседа?" - возмутилась Ахеджакова.

"Особенно когда в доме у него проблемы…" – добавила она.

Актриса отметила, что в РФ ее уже называли "террористкой" и "русофобкой". Более того, в сети против нее словно кто-то организовал целую антикампанию.

"Интернет ко мне безжалостен, иногда даже приходится обращаться к адвокату... Такое впечатление, что против меня ведется целая кампания: столько лжи, черной ненависти, три фальшивых Twitter, обвинения в экстремизме. Даже семью мою – маму, папу – не оставили без вранья и злобы", - отметила 80-летняя Ахеджакова.

Когда звезда приехала в город Тюмень со спектаклем, ее оскорбляли по местному телевидению.

"Разбрасывали листовки по всему залу и в фойе. Там было написано, что я "русофобка", "подруга мамы Надежды Савченко". А я вообще ни с Надей, ни с ее мамой не знакома", - отметила актриса.

"Теперь я – "террористка" по отношению к Крыму. Правда, я "террорист" в компании наиболее уважаемых представителей нашей культуры. Мы – "враги народа" и, главное, "террористы". Но такая компания чудная – честь для меня", - сказала Ахеджакова.

Напомним, Ахеджакова предположила, что будет с Сенцовым.

Ранее Ахеджакова гневно обратилась к россиянам по поводу Сенцова.

Она попросила не оставаться равнодушными к проблеме украинского политзаключенного, который незаконно удерживается властями в России.

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