Кубики пресса: одесская Барби решила похвастаться стройной фигурой (фото)

Девушка продолжает поражать поклонников своей внешностью

Валерия Лукьянова, жительница Одессы, известная как "Живая Барби", выложила у себя в Instagram новую серию откровенных снимков.

На них девушка предстает перед подписчиками в нижнем белье, демонстрируя свою идеальную спортивную фигуру. "Барби" решила показать свою тонкую талию и кубики пресса.

Фото: Одесская "Барби" (instagram.com/valeria_lukyanova21)

На Instagram "Одесской Барби" подписано около пятисот тысяч людей. Помимо своей экстравагантной внешности, девушка в последнее время известна и своими скандальными заявлениями.

Фото: Одесская "Барби" (instagram.com/valeria_lukyanova21)

Так, среди всего прочего, она говорила, что все полные люди "уродливы" и что любая работа – унижение человеческого достоинства. Кроме того, девушка призналась в бисексуальности и заявила, что ненавидит маленьких детей и является чайлдфри.

Фото: Одесская "Барби" (instagram.com/valeria_lukyanova21)

Ранее актриса Эмилия Кларк, известная ролью Дейенерис Таргариен в телешоу "Игра престолов", прокомментировала статистику Национальной статистической службы Великобритании, согласно которой в 2017 году 69 детей в Англии и Уэльсе были названы именем Кхалиси.

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