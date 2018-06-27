"Куколка": Вера Брежнева взбудоражила сеть своей фигурой

Певица потрясла фанатов новым фото

Недавно популярная певица Вера Брежнева опубликовала новый пост на своей странице в Instagram, которым покорила своих поклонников.

Звезда выложила снимок из своего отдыха в Италии, где она стоит за велосипедом в стильном черном топе и коротких светлых шортах.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

"В отпуске в Италии только ПП (Паста-Пицца), хорошее настроение и спорт", - подписала публикацию певица.

Поклонники в восторге от звезды. "Вы прекрасны", "Куколка", "вы как всегда великолепны", "Стиляга на велике", "Роскошная", "Ты шикарная. Фигура отпад!" - пишут фанаты.

Скриншоты комментариев (instagram.com/ververa)

Ранее мы писали о том, что поклонники в восторге от жгучей Анны Седоковой в купальнике.

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