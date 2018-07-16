Кумушки: солистку группы "НеАнгелы" оригинально поздравили с Днем рождения

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певице исполнилось 34 года

Украинской певице, солистке популярной группы "НеАнгелы" Славе Каминской исполнилось 34 года. Видео с оригинальным поздравлением звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Скриншот фото (instagram.com/babaslavka)

На видео видно, как четыре девушки развернули на балконе баннер с поздравлениями. На баннере в середине - фотография Славы Каминской, а вокруг – много других фотографий поменьше.

Сверху надпись: "Пережить Христа – done!".

Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 16 Июл 2018 в 1:49 PDT

Поклонники в комментариях под данным видео разделились на три лагеря. Первые – искренне поздравляли звезду с праздником, вторые – обвинили оригинальных девушек в богохульстве, третьи – вступали в спор с недовольными.

"Круто поздравили", "Вот это группа поддержки. Класс. Молодцы девченки!", "Клааас! Божечки, дай всем таких друзей! С Днем Рождения!", - написали фанаты.

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

"На другую надпись ума не хватило?", "Тот случай, когда ирония не к месту", - возмутились поклонники.

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

"Блин, я пять раз перечитала, не поняла, думала на белорусском или польском. М-да, шутканули", "Оригинально, но странно", - высказали недоумение другие поклонники.

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

"А что в надписи такого-то, что так бомбит в комментах. Честное слово!", "Что в конце написано? Пережить христа -это понятно, а дальше?", - были и те, кто не увидел в надписи ничего странного.

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Кстати, Слава Каминская показала молодого мужа.

Певица опубликовала фотографию своего мужа, знаменитого пластического хирурга Эдгара Каминского в студенческие годы. На раритетном фото будущий хирург выглядит совсем молодо, и поклонники сравнили его с Гарри Поттером.

Видео: STYLER.rbc.ua