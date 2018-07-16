Кумушки: солистку группы "НеАнгелы" оригинально поздравили с Днем рождения

Певице исполнилось 34 года
Украинской певице, солистке популярной группы "НеАнгелы" Славе Каминской исполнилось 34 года. Видео с оригинальным поздравлением звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.
Скриншот фото (instagram.com/babaslavka)
На видео видно, как четыре девушки развернули на балконе баннер с поздравлениями. На баннере в середине - фотография Славы Каминской, а вокруг – много других фотографий поменьше.
Сверху надпись: "Пережить Христа – done!".
Поклонники в комментариях под данным видео разделились на три лагеря. Первые – искренне поздравляли звезду с праздником, вторые – обвинили оригинальных девушек в богохульстве, третьи – вступали в спор с недовольными.
"Круто поздравили", "Вот это группа поддержки. Класс. Молодцы девченки!", "Клааас! Божечки, дай всем таких друзей! С Днем Рождения!", - написали фанаты.
Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)
"На другую надпись ума не хватило?", "Тот случай, когда ирония не к месту", - возмутились поклонники.
Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)
"Блин, я пять раз перечитала, не поняла, думала на белорусском или польском. М-да, шутканули", "Оригинально, но странно", - высказали недоумение другие поклонники.
Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)
"А что в надписи такого-то, что так бомбит в комментах. Честное слово!", "Что в конце написано? Пережить христа -это понятно, а дальше?", - были и те, кто не увидел в надписи ничего странного.
Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)
Кстати, Слава Каминская показала молодого мужа.
Певица опубликовала фотографию своего мужа, знаменитого пластического хирурга Эдгара Каминского в студенческие годы. На раритетном фото будущий хирург выглядит совсем молодо, и поклонники сравнили его с Гарри Поттером.
Видео: STYLER.rbc.ua