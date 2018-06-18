Леся Никитюк попала в больницу (фото)

Ведущей пришлось обратиться за помощью к врачам

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк попала в больницу. Причиной оказались какие-то проблемы со связками. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram-Stories.

На видео медработник подготавливала инструменты. Н столе стояли ампулы и спирт.

"Вы меня вылечите?" – спросила экс-ведущая тревел-шоу "Орел и решка".

"Конечно, Леся", - ответила медик.

По словам Никитюк, у нее были проблемы со связками.

Скриншот (instagram.com/lesia_nikituk)

Скриншот (instagram.com/lesia_nikituk)

Скриншот (instagram.com/lesia_nikituk)

Видео было опубликовано в воскресенье, 17 июня. В понедельник Никитюк оправилась на съемки шоу уже с "нормальными связками", по ее словам.

Скриншот (instagram.com/lesia_nikituk)

Скриншот поста (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Никитюк является партнером Сергея Притулы по шоу "Хто зверху?".

Кстати, украинская телеведущая испортила отдых россиянам.

Ранее тандем Леси Никитюк и Анны Седоковой восхитил сеть.

Что вы не знали об Ане Седоковой (видео: STYLER.rbc.ua)