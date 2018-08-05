Леся Никитюк рассказала о съемках нового проекта

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая хочет узнать, какие предположения есть у ее поклонников относительного нового шоу

Украинская телеведущая Леся Никитюк, бывшая участница тревел-шоу "Орел и Решка", которая недавно рассказала, как "пережить" полет в самолете, поделилась с поклонниками информацией о съемках нового шоу. О своих догадках Никитюк спросила поклонников в публикации на официальной странице в Instagram.

"Привееееееетики. Скоро новый проект! Как думаете какой?", — написала Никитюк под нежным фото.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/lesia_nikituk

Интересно, что в тегах добавленных к публикации был #сосед. Кстати, к подписи Леся выбрала женственное фото с цветами.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

В комментариях поклонники гадают, чем же будет удивлять Никитюк своих зрителей. Многие предположили, что это новый сезон шоу "Хто зверху?", другие считают, что проект будет связан с флористикой или рукоделием.

"Без разницы какой проект. Лишь бы ты хохмила", "Сериал "Леся + Сосед", "Флорист", "Про блондинок", "Зважені та щасливі", "Кто против блондинок", "Какой-то смешной", "Может кулинарный", — пытаются угадать фанаты Никитюк.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, что недавно Леся Никитюк похвасталась дизайнерскими платьями.

До этого мы сообщали, что популярная телеведущая ошеломила сеть фото в купальнике.

Видео: (video.rbc.ua)