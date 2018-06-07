Леся Никитюк узнала у Бориса Бурды самый полезный совет для поддержания отличной фигуры

Подписчики ведущей назвали рекомендацию Бурды "советом дня"
Популярная украинская телеведущая, "муза" ТВ-шоу "Хто зверху?" на Новом канале Леся Никитюк поделилась забавным советом известного журналиста и ведущего кулинарного шоу Бориса Бурды. Так, Бурда лаконично и в шутливой форме ответил Никитюк, что же можно есть девушкам, чтобы не поправляться.
Совет Бурды просто – "нужно не жрать".
"Борис, посоветуйте моим подписчицам, что можно кушать, чтобы не поправляться", - спросила Леся Никитюк.
"Кушать можно что угодно… А что б не поправляться, нужно НЕ ЖРАТЬ!" – ответил Борис Бурда.
Мини-диалогом телеведущая поделилась с подписчиками на своей Іnstagram-страничке.
Леся Никитюк и Борис Бурда (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Борис Бурда! Человек - цитата! Лаконичный, точный и смешной", - добавила свой пост Никитюк.
Подписчики Никитюк также с юмором отнеслись к совету Бурды.
"Нет, не жрать, а меньше жрать", - смеется ksusha_929.
"Совет от Бориса Бурды - это то, что надо", - пишет liudmilka_malevich.
"Золотые слова", - отмечает marinaiastremskaia.
"Цитата дня моя", - пишет meri_natalya.
Скриншот поста instagram.com/lesia_nikituk
Телеведущая Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Кстати, ранее Леся Никитюк похвасталась шикарным отдыхом в Каннах.
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