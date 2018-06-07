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Леся Никитюк узнала у Бориса Бурды самый полезный совет для поддержания отличной фигуры

STYLERЗвёзды        07.06.2018 - 10:22
Борис Бурда и Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Борис Бурда и Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики ведущей назвали рекомендацию Бурды "советом дня"

Популярная украинская телеведущая, "муза" ТВ-шоу "Хто зверху?" на Новом канале Леся Никитюк поделилась забавным советом известного журналиста и ведущего кулинарного шоу Бориса Бурды. Так, Бурда лаконично и в шутливой форме ответил Никитюк, что же можно есть девушкам, чтобы не поправляться.

Совет Бурды просто – "нужно не жрать".

"Борис, посоветуйте моим подписчицам, что можно кушать, чтобы не поправляться", - спросила Леся Никитюк.

"Кушать можно что угодно… А что б не поправляться, нужно НЕ ЖРАТЬ!" – ответил Борис Бурда.

Мини-диалогом телеведущая поделилась с подписчиками на своей Іnstagram-страничке.

Леся Никитюк и Борис Бурда

Леся Никитюк и Борис Бурда (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Борис Бурда! Человек - цитата! Лаконичный, точный и смешной", - добавила свой пост Никитюк.

Подписчики Никитюк также с юмором отнеслись к совету Бурды.

"Нет, не жрать, а меньше жрать", - смеется ksusha_929.

"Совет от Бориса Бурды - это то, что надо", - пишет liudmilka_malevich.

"Золотые слова", - отмечает marinaiastremskaia.

"Цитата дня моя", - пишет meri_natalya.

Никитюк Леся

Скриншот поста instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк

Телеведущая Никитюк

Ведущая Никитюк Леся

Телеведущая Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Кстати, ранее Леся Никитюк похвасталась шикарным отдыхом в Каннах.

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Теги: Леся Никитюк
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