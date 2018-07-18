"Леся, ты звезда": популярная телеведущая ошеломила сеть фото в купальнике

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Никитюк показала новые снимки с отдыха

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram, покорив поклонников великолепной фигурой.

"I'll be your unicorn", - подписала публикацию звезда. В переводе это означает "Я буду твоим единорогом".

На фото ведущая позирует в ярко-розовом купальнике и стильных очках на фоне надувных кругов в виде сказочных единорогов в загородном комплексе с бассейном под Киевом Queen Country Club.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники в восторге от новых кадров Леси.

"Какая красивая, королева", "Красоточка", "Так похудела", "Леся, принцесса", "Леся, ты звезда", "Вы красотка", "Единороги напали на Лесю", "Очень красиво!", "Королева единорогов", "Вау, такая сочная", "А какие довольные мальчишки-единороги, ну да, с такой красоткой сфоткались", - прокомментировали фанаты.

Скриншоты комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, известная певица Светлана Лобода рассказала, как она назвала свою новорожденную дочь. 35-летняя певица стала мамой во второй раз в мае 2018 года. Свою вторую дочку она родила в престижной клинике в Лос-Анжелесе. Об отце своей второй дочери Светлана Лобода не распространяется, но ходят слухи, что это 57-летний Тилль Линдеманн, лидер немецкой группы Rammstein.

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