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Лето, море и красивые девушки: группа СКАЙ выпустила новый клип

STYLERЗвёзды        12.06.2018 - 17:07
Кадр из видео на песню "Давай втечемо"
Кадр из видео на песню "Давай втечемо"

Релиз солнечного и позитивного клипа состоялся 12 июня

Группа СКАЙ представила новый клип на песню "Давай втечемо".

Видео было снято в Лос-Анжелесе в конце большого канадо-американского тура украинской рок-команды. Тур вдохновил ребят на съемки, которые произошли буквально в последние дни пребывания музыкантов в США. Не теряя времени на кастинги, к съемкам пригласили друзей и поклонников из Лос-Анджелеса.

Кадр из видео на песню "Давай втечемо"

Кадр из видео на песню "Давай втечемо"

"Мы сделали легкий летний клип, чтобы всем хорошо отдыхалось летом. Море, солнце, хорошее настроение и заслуженный отдых - вот главный посыл этой видеоработы. Хорошего отдыха всем!" - прокомментировал фронтмен группы Олег Собчук.

Клип на песню группы СКАЙ "Давай втечемо"

Добавим, что песня из нового альбома "Рідкісні птахи" уже попала в плотную ротацию на радио и запомнилась слушателям своей легкостью и беззаботностью.

Кадр из видео на песню "Давай втечемо"

Ранее Styler собрал для вас самые яркие треки и клипы мая от украинских исполнителей.

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Теги: Скай
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