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Лидер группы "Бумбокс" рассказал, пойдет ли в политику

STYLERЗвёзды        28.05.2018 - 13:41
Фото: Андрей Хлывнюк (РБК-Украина)
Фото: Андрей Хлывнюк (РБК-Украина)

"Мне с моим поп-статусом точно никакая политика просто не светит"

Лидер украинской популярной группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк рассказал, собирается ли идти в политику. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью для Styler.

Музыкант, отвечая на вопрос о политических амбициях, привел в пример лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука.

Фото: Андрей Хлывнюк (РБК-Украина)

"Понимаете, Вакарчук за эти годы залужено наработал себе статус рок-героя, хотя его музыка - это поп-рок. Ну, и ему еще хоть как-то можно, а мне с моим поп-статусом точно никакая политика просто не светит! Шучу, конечно. Но если я надумаю отправиться в политику, я вас позову на пресс-конференцию и скажу об этом, окей? Это все смешно, хотя речь идет о серьезных вещах", - сказал Хлывнюк.

По мнению Андрея, не все так однозначно, музыканты высказываются о политике, чтобы поднять свой рейтинг.

"Когда вы читаете статьи с фотографиями Славка, и там говорится о его президентстве, просто возьмите себя в руки и дочитайте до второго или третьего абзаца. Обычно там далее по тексту еще какая-то фамилия появляется. Часто в разных странах политики, которые теряют свой рейтинг, тем или иным способом используют рейтинги Томов Хенксов и Робертов Де Ниро для того, чтобы и себе также позитива подхватить. Это правило – шоу-бизнесовое, но на политику оно тоже распространяется", - резюмировал артист.

Читайте по ссылке полное интервью лидера группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка.

 

 

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Теги: Бумбокс
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