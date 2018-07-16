Лилия Ребрик восхитила поклонников стройной фигурой в купальнике

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая опубликовала два пляжных снимка

Украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая отправилась в мини-отпуск со всей своей семьей в Болгарию, восхитила поклонников стройной фигурой в купальнике. Пляжные фотографии звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Скриншот фото (instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия Ребрик сообщила, что они отправились всей семьей в Болгарию, так как туда лететь недолго, а семья опасалась за то, как маленькая Полина перенесет полет. В отпуск Лилия отправилась со своими дочками, мужем и родителями.

На первой фотографии, которую опубликовала Лилия в своем аккаунте, она изображена в закрытом черном купальнике, который только подчеркивает достоинства ее фигуры.

"Сезон начат! Доброе утро и хорошего дня! Проведите это день с наслаждением – так, чтобы каждая клеточка дышала счастьем. Вот попробуйте!" - так подписала снимок телеведущая.

Скриншот фото (instagram.com/liliia.rebrik)

На второй фотографии Лилия Ребрик в разноцветном зеленом купальнике и огромной зеленой шляпой на голове.

"Начало рабочей недели может быть и таким! Кто еще на отдыхе?" - так подписала второй снимок Ребрик.

Скриншот фото (instagram.com/liliia.rebrik)

Фанаты телеведущей оценили ее фигуры и пришли в восторг от того, как быстро Лилия вернулась в форму после рождения второй дочери.

"Конечно фигура после беременности просто бомба", - восхищаются поклонники.

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

"Идеальная фигура! Как так быстро можно прийти в форму супер?", - спрашивают у Лилии фаны.

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

"Так вы мне больше нравитесь, чем в черном купальнике! Красиво, ярко и весело! Становится сразу тепло и солнечно! Лето в самом разгаре!"- восхищаются подписчики.

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Кстати, мы ранее писали о том, что Лилия Ребрик впервые отправилась на каникулы с новорожденной дочкой.

Видео: STYLER.rbc.ua