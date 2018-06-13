"Лиса Алиса и кот Базилио": Лобода восхитилась певцом-любимчиком Путина (фото)

Певица похвасталась совместным снимком со скандальным артистом
Известная украинская певица Светлана Лобода, которая ведет активную карьерную деятельность в России, восхитилась российским исполнителем Григорием Лепсом, которого часто называют любимым певцом президента РФ Владимира Путина. На своей странице в соцсети Instagram звезда поделилась совместным снимком со скандальным певцом.
"Все люди как люди... а он - Superstar", - написала под фото Лобода.
Фото: Светлана Лобода и Григорий Лепс (instagram.com/lobodaofficial)
Скриншот поста (instagram.com/lobodaofficial)
Фото прокомментировали в сети:
"Григорий Лепс уже себя на концертах работать и общаться достойно с публикой не заставляет. Ходила на его концерты три раза - больше не пойду. Половину пел под фанеру. И манеры уже не те, что раньше...".
"Лиса Алиса и кот Базилио".
"Очки под цвет помады".
"А ему надо помаду, как ее очки".
"На обоих очки Лепса?".
"Соревнование у кого круче очки"
Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
Кстати, Лобода раскрыла чувства к российскому певцу.
Светлана Лобода: наша или не наша (видео: STYLER.rbc.ua)