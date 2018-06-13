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"Лиса Алиса и кот Базилио": Лобода восхитилась певцом-любимчиком Путина (фото)

STYLERЗвёзды        13.06.2018 - 20:13
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица похвасталась совместным снимком со скандальным артистом

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая ведет активную карьерную деятельность в России, восхитилась российским исполнителем Григорием Лепсом, которого часто называют любимым певцом президента РФ Владимира Путина. На своей странице в соцсети Instagram звезда поделилась совместным снимком со скандальным певцом.

"Все люди как люди... а он - Superstar", - написала под фото Лобода.

Фото: Светлана Лобода и Григорий Лепс (instagram.com/lobodaofficial)

Скриншот поста (instagram.com/lobodaofficial)

Фото прокомментировали в сети:

"Григорий Лепс уже себя на концертах работать и общаться достойно с публикой не заставляет. Ходила на его концерты три раза - больше не пойду. Половину пел под фанеру. И манеры уже не те, что раньше...".

"Лиса Алиса и кот Базилио".

"Очки под цвет помады".

"А ему надо помаду, как ее очки".

"На обоих очки Лепса?".

"Соревнование у кого круче очки"

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Кстати, Лобода раскрыла чувства к российскому певцу.

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Теги: Светлана Лобода
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