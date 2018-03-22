Лобода исполнила саундтрек к российскому фильму "Вий" (видео)

Беременная звезда спела для ленты о Николае Гоголе

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая ведет активную карьерную деятельность в РФ, похвасталась саундтреком к российскому фильму "Гоголь. Вий". Об этом беременная звезда рассказала на своей странице в соцсети Instagram.

"Скоро. Наш новый саундтрек #ЛЕТИ к фильму #ВИЙ во всех кинотеатрах страны. С 5 апреля", - написала она.

"Не выходи из круга и не отпускай руки, мы затянули туго друг друга вопреки, и время на исходе…" - поется в песне.

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial) 22 Бер 2018 р. о 12:20 PDT

Видео: Тизер фильма (instagram.com/lobodaofficial)

Фильм снят российским режиссером Егором Барановым.

"Писарь из Санкт-Петербурга Николай Гоголь бросает вызов загадочному темному Всаднику, который жестоко расправляется с девушками в окрестностях села Диканька", - рассказали создатели фильма.

Видео: Трейлер "Вий" (YouTube/Гоголь. Вий)

Кстати, дочь беременной Лободы пошла по стопам матери.

Светлана Лобода: наша или не наша (видео: Styler.rbc.ua)