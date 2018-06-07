Лобода оставила новорожденную дочку и отправилась в Россию

Певица продолжает свою деятельность в стране-агрессоре

Опальная украинская певица Светлана Лобода, которая недавно стала матерью во второй раз, отправилась в Россию, оставив новорожденную дочку. Об этом передает joinfo.ua.

Светлана рожала в США, роды прошли успешно и без осложнений в одной из лучших клиник – Седар Синай, где рожали Мадонна, Ирина Шейк, Ким Кардашьян и другие мировые знаменитости.

Сейчас она снимает дом в Лос-Анджелесе, где живет с детьми и своей мамой. Певица решилась оставить их и приехать в Россию ради своего выступления на премии "МУЗ-ТВ", которая является главным музыкальным событием года в РФ.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com-lobodaofficial)

Скандальная артистка решила познакомить широкую публику со своей новой песней "Superstar". Некоторые из поклонников уже называют ее хитом и думают, что песня станет синглом номер 1 летом 2018.

В это же время певица сообщила, что не собирается надолго оставаться вдали от дочери и сразу после премии вернется к семье.

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода вышла в свет после рождения второй дочери. Судя по фото, Светлана Лобода пришла на празднование дня рождения пресс-секретаря российского певца Филиппа Киркорова.

Светлана Лобода: наша или не наша