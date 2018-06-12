Лобода раскрыла чувства к российскому певцу (фото)

Певица рассказала об отношении к артисту из РФ
Известная украинская певица Светлана Лобода, которая ведет активную карьерную деятельность в России, рассказала о чувствах к популярному российскому певцу Диме Билану. На своей странице в соцсети Instagram звезла поделилась совместным фото с артистом.
Снимок был сделан на вручении премии "МузТВ" в Москве, где Лободе присвоили звание "лучшей исполнительницы".
"Люблю этого я парня... его талант ....и глубину в глазах", - написала Лобода.
Фото: Лобода и Билан (instagram.com/lobodaofficial)
Скриншот поста (instagram.com/lobodaofficial)
"А как де Лазарев?" - отметили в комментариях.
"Дима постарел! А Света хорошеет!" – написали в сети.
"Может вы дуэтом что-то эпатажное сможете создать?" – спросили пользователи.
Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
Кстати, Лобода рассекретила планы на третьего ребенка.
Светлана Лобода: наша или не наша (видео: STYLER.rbc.ua)