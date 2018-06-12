Лобода раскрыла чувства к российскому певцу (фото)

Певица рассказала об отношении к артисту из РФ

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая ведет активную карьерную деятельность в России, рассказала о чувствах к популярному российскому певцу Диме Билану. На своей странице в соцсети Instagram звезла поделилась совместным фото с артистом.

Снимок был сделан на вручении премии "МузТВ" в Москве, где Лободе присвоили звание "лучшей исполнительницы".

"Люблю этого я парня... его талант ....и глубину в глазах", - написала Лобода.

Фото: Лобода и Билан (instagram.com/lobodaofficial)

Скриншот поста (instagram.com/lobodaofficial)

"А как де Лазарев?" - отметили в комментариях.

"Дима постарел! А Света хорошеет!" – написали в сети.

"Может вы дуэтом что-то эпатажное сможете создать?" – спросили пользователи.

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Кстати, Лобода рассекретила планы на третьего ребенка.

Светлана Лобода: наша или не наша (видео: STYLER.rbc.ua)