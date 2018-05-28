Лобода удивила фанов снимком из "советского детства"

Пользователи отметитили, что певица на фото совсем не похожа на себя

Украинская певица Светлана Лобода удивила поклонников своей детской фотографией. Снимок она разместила на своей странице в Intsgram.

На фото певица запечатлена во время катания на качели. Маленькая Света позирует в теплом свитере, заправленном в объемные штаны, и резиновых сапогах.

Девочке на фото 5-6 лет.

Фото: Светлана Лобода в детстве (instagram.com/lobodaofficial)

"Little lo. Советское детство", - подписала фото певица.

Скриншот поста (instagram.com/lobodaofficial)

Пользователи соцсети бурно отреагировали на милое детское фото Лободы. Некоторые юзеры все же отметили, что на этом фото певица не похожа на себя.

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Ранее Светлана Лобода показала фото новорожденной дочери.

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