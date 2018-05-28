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Лобода удивила фанов снимком из "советского детства"

STYLERЗвёзды        28.05.2018 - 18:57
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Пользователи отметитили, что певица на фото совсем не похожа на себя

Украинская певица Светлана Лобода удивила поклонников своей детской фотографией. Снимок она разместила на своей странице в Intsgram.

На фото певица запечатлена во время катания на качели. Маленькая Света позирует в теплом свитере, заправленном в объемные штаны, и резиновых сапогах.

Девочке на фото 5-6 лет.

Фото: Светлана Лобода в детстве (instagram.com/lobodaofficial)

"Little lo. Советское детство", - подписала фото певица. 

Скриншот поста (instagram.com/lobodaofficial)

Пользователи соцсети бурно отреагировали на милое детское фото Лободы. Некоторые юзеры все же отметили, что на этом фото певица не похожа на себя.

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Ранее Светлана Лобода показала фото новорожденной дочери.

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Теги: Светлана Лобода
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