Лобода выпустила клип на SuperSTAR: певица попала под шквал критики

Пользователи сети неоднозначно оценили новую видеоработу артистки
Знаменитая украинская певица Светлана Лобода (LOBODA) выпустила обещанный клип на песню SuperSTAR, ставшую уже невероятно популярной. Только полное аудио песни, опубликованное на YouTube-канале артистки в начале лета, набрало свыше 26 млн просмотров. Тогда много шума в сети наделали кадры в видеодополнении, а именно - сексуальные танцы беременных девушек.
В новом видео беременных девушек нет, но есть много других сюжетных линий, которые уже вызвали неоднозначную реакцию у многих пользователей сети.
Лобода примерила несколько ярких образов, продемонстрировав идеальную фигуру после рождения второй дочери. Отметим, что клип снимался в США, а его режиссером выступила продюсер артистки - Нателла Крапивина.
Видео: LOBODA - SuperSTAR (YouTube/LOBODA)
В комментариях развернулось бурное обсуждение нового клипа Лободы. Одни пользователи хвалили и восхищались талантом артистки, другие - раскритиковали за провокационные кадры, в частности кадры целующихся парней.
К слову, в одной из сцен клипа звезда и сама целует девушку.
Не все пользователи сети поняли смысл показанного в видео, оставив гневные комментарии.
Напомним, Лобода похвасталась очередной наградой от российского телеканала Муз-ТВ.
Ранее певица была замечена в обнимку с женатым артистом из РФ, чем озадачила поклонников.
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