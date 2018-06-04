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Лобода вышла в свет после рождения второго ребенка (фото)

STYLERЗвёзды        04.06.2018 - 15:09
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Звезда посетила мероприятие

Украинская певица Светлана Лобода вышла в свет после рождения второй дочери. Об этом свидетельствует опубликованный в Instastories звезды снимок.

"С днем твоего рождения, Оленька", - подписала совместный кадр певица.

Судя по фото, Светлана Лобода пришла на празднование дня рождения пресс-секретаря российского певца Филиппа Киркорова.

Скриншот (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что звезда полетела рожать в Лос-Анджелес, потому малышка получила американское гражданство. Роды прошли успешно и без осложнений в одной из лучших клиник – Седар Синай, где рожали Мадонна, Ирина Шейк, Ким Кардашьян и другие мировые знаменитости.

Вес ребенка — 3 кг, рост —  48 см. В данный момент мама и малышка чувствуют себя прекрасно.

Имя отца ребенка Светлана Лобода не разглашает. По слухам, это солист знаменитой немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Кстати, Лобода рассказала о родах в США.

"Я очень счастлива. Рождение ребенка - это какое-то невероятное волшебство. До сих пор не могу объяснить это чудо. Настоящее доказательство Божественного присутствия в каждом из нас", - отметила певица.

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Теги: Светлана Лобода
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