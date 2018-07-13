"Луч света в темном царстве": Верка Сердючка прокомментировала слухи об уходе со сцены

Верка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)

Информация о том, что проект Верка Сердючка закрывается, оказалась "сильно преувеличенной"

Слухи о том, что всенародная любимица Верка Сердючка уходит со сцены, оказались ложными. Информация об этом появилась в официальном Instagram-звезды.

Отмечается, что слухи об окончании карьеры Сердючки "сильно преувеличены".

"Хотим опровергнуть распространившуюся информацию о том, что концерт VERKA SERDUCHKA & Band в Одессе 13 июля 2018 станет последним в карьере. Перефразируя классика, скажем, что слухи об окончании карьеры VERKA SERDUCHKA СИЛЬНО преувеличены", - говорится в сообщении.

Верка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)

"Артист только вернулся из отпуска и находится в отличной форме", - добавили в пресс-службе.

Пользователи сети обрадовались таким новостям.

"Верка Сердючка, как Цой. Всегда будет жить!" - написал один юзер.

Скриншот комментариев (instagram.com/v_serduchka)

Скриншот комментариев (instagram.com/v_serduchka)

Напомним, что на днях в СМИ появилась информация о том, что Андрей Данилко, который завоевал популярность публики благодаря образу Верки Сердючки, отправится в прощальный тур, после которого проект прекратит свое существование, поскольку артист уже устал.

Ранее Данилко рассказал, как любит отдыхать в свободное от работы время.

Видео: РБК-Украина