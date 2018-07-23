"Лучшая версия": Ани Лорак решила рассказать, как ей удалось вырваться из нищеты

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Певица планирует издать книгу-автобиографию

Известная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность в России и крайне редко выступает в родной стране, призналась, что ведет дневник, и сообщила об издании своей книги – автобиографии. Об этом она рассказала в интервью онлайн-изданию maincream.com.

"Знаете, ведение дневника - это прекрасное путешествие навстречу себе. Дневник дает возможность анализировать и проживать более осознанную жизнь. Сложно выделить главные страницы, потому как трогательных моментов очень много - и встреча с мужем, и рождение дочери, первые выступления, победы и поражения. Это все своеобразные вехи, после которых во мне начиналась некая перезагрузка", - поделилась она.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

"В начале каждого года я пишу в дневнике: "Лучшая версия Ани Лорак 20.." и так начинается моя новая история. На подсознательном уровне мы программируем свою жизнь. Как в компьютер, закладываем новые программы и чистим старые. Каждый год я занимаюсь обновлением системы. Если даже прошивку телефона обновляют, то что говорить о человеке?" – считает исполнительница.

Она рассказала, что готовится книга о ее шоу, которое в Украине певица так и не представила.

"Сегодня уже идет работа над некоторыми элементами фото-книги обо мне, так называемый fashion book с фотосессией для шоу Diva. Где мы воплощали образы сильнейших женщин всех времен, настоящих див своего времени. С каждой из них меня что-то связывает. Каждая из них привнесла что-то особенное в мое шоу", - рассказала Ани Лорак.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Помимо того, звезда собирается издать откровенную книгу о своей жизни, в которой намерена поделиться своими чувствами на пути к успешной карьере.

"Также я пишу автобиографию, но не в традиционном виде, а автобиографию-мотиватор. Информация о том, где я родилась - это одно, но то, каким образом девочке удалось вырваться из нищеты и воплотить в реальность свои мечты - это уже совсем другая история", - подчеркнула Каролина Куек.

"Хочется написать книгу о тех чувствах, которые я испытывала, пока шла к достижению своей цели, что потеряла, с чем приходилось справляться. Многие люди не знают, что им делать на пути к себе и своей мечте, они теряют веру. Особенно это касается тех, кто живет за чертой бедности. Но когда есть конкретный человек и есть его история, в которой он дает практические советы, можно избежать множества ошибок", - отметила она.

"Главная задача - честно поделиться своими чувствами и рассказать правдивую историю о себе. Были победы, но были и слезы, был успех, но были и поражения", - добавила певица.

Она надеется, что для кого-то ее книга станет домашним пособием, которое человек будет перечитывать в сложные времена.

Напомним, что 27 сентября 2018 года Ани Лорак исполнится 40 лет.

Ранее сообщалось, что поющие в России Лобода и Ани Лорак засветились в Киеве. Причина приезда певиц пока остается неизвестной.

Кстати, в сети высмеяли секрет красивой фигуры Ани Лорак.

Певицу раскритиковали за рекомендации, которые она дала на видео. В ролике звезда продемонстрировала подтянутое тело и показала несколько упражнений.

Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)