"Лучший месяц": Алена Шоптенко показала трогательное фото с мужем и сыном

Фото: Алена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko)

Известная танцовщица растрогала фанатов семейным снимком

Известная танцовщица и хореограф Алена Шоптенко, которая недавно стала мамой, показала трогательное семейное фото с маленьким сыном и мужем. Соответсвующий снимок звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

"Сегодня ровно месяц как я могу каждый день загадывать желания, прокрадываясь между Алексеем и АА (Алексей Алексеевич – сын звезды - прим. ред). Пока все сбываются и очень вкусно пахнут. Лучший месяц", - прокомментировала Шоптенко.

На фото Алена Шоптенко держит крошечного Лешу на руках, а ее муж фотографирует их.

Скриншот (instagram.com/alena_shoptenko)

Алена Шоптенко родила своего первенца 9 июня этого года. Малыша назвали в честь отца Алексеем. Кстати, о своей беременности танцовщица узнала, когда участвовала в проекте "Танці з зірками". Однако тайну хореографа знал только ее партнер по паркету режиссер Ахтем Сеитаблаев.

Ранее Шоптенко показала фигуру впервые после родов.

В своем Instagram-аккаунте Алена опубликовала фото, на котором видно, что молодая мама приступила к тренировкам и активно возвращается в прежнюю форму.

"Идеальный выходной - это когда Алексей Иванов (муж Алены Шоптенко - Ред.) с АА (Алексей Алексеевич - сын Алены Шоптенко - Ред.) отпустили маму немножко погулять. Я скучала!" - отметила звезда.

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