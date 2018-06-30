"Ляшки отожрала": Регина Тодоренко заставила недоумевать поклонников (фото)

Вновь мнение подписчиков телеведущей кардинально разделилось

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно похвасталась запуском собственного шоу на одном из телеканалов России, удивила своих подписчиков в сети instagram очень ярким фото в смелом наряде.

Так, на фото Регина запечатлена в шубе из искусственного розового меха, белом купальнике в красный горошек, открывающем ее живот; в колготках-сеточкой и белых кроссовках. При этом Тодоренко стоит на скейте.

Стоит отметить, что этот образ Регина Тодоренко уже неоднократно показывала своим подписчикам, подчеркивая, что снимает новый клип. Судя по описаниям ее предыдущих постов, клип и новая песня были написаны специально для российского телеканала "Пятница", где и работает сейчас Тодоренко.

Однако в этот раз Тодоренко повеселила своих подписчиков-хейтеров необычным призывом.

"Если ждете сегодня (ред. – 29 июня) #ПятницасРегиной, пишите в коментах, какие жирные ляшки отожрала", - подписала смелое фото Регина Тодоренко.

Регина Тодоренко в ярком наряде (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Подписчики экс-ведущей тревел-шоу "Орел и Решка" неоднозначно восприняли ее пост. Кого-то призыв Тодоренко повеселил. И все же нашлись юзеры, которым ее образ очень не понравился.

"Ляшки супер! Жирных вы не видали, что-ли?" - пишет olga_lomovtseva.

"Регина, и как вам не стыдно так нагло врать нам", - смеется bagrova.mari.

"Хорошие такие ножки", - отмечает katrin_sevastopol.

"А еще купальник на пузе порвался, ну бека же", - улыбается shpak_dinarik.

Скриншот комментариев instagram.com/reginatodorenko

Не обошлось и без критики:

"Это так вульгарно и мерзко. Пропала нормальная ведущая. Давно уже зазвездилась и не в самом хорошем смысле", - пишет diz.allusion.

"Ведущая - самая крутая, добра и открытая! Но мне не нравится образ", - признается juliavadim2014.

"Что это наряд клоунский: купальник, колготки, шуба", - отмечает iuliiapodmazko.

"Шуба класс, идея тоже, но вот боди-купальник - не айс" - пишет irinamutova.

"А еще у меня для вас новости. Совсем скоро вы будете плясать под мою новую песню #Пятница. И смотреть клип, который я монтирую так долго, что нет сил", - подписала фото Регина Тодорекно (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Смелая Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Отметим, по словам Регины Тодоренко, к запуску своего шоу она готовилась 9 месяцев. Проект называется "Пятница с Региной".

Кстати, Тодоренко уже не в первый раз тролит своих хейтеров. Не так давно телеведущая уже делала шутливое обращение к своим подписчикам с предложением создать специальный день для своих злобных фанов.

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