"Люблю": Лилия Ребрик трогательно поздравила маму с днем рождения (фото)

Украинская телеведущая часто делится с поклонниками торжественными событиями в личной жизни
В субботу, 28 июля телеведущая Лилия Ребрик, которая не так давно стала мамой двух девочек, решила поздравить свою маму с днем рождения. Своей радостью и поздравлениями она поделилась в социальной сети Instagram.
"Мамулечка!!! С днем рождения!!! Люблю!!!" — подписала фотографию звезда.
Скриншот поста аккаунта instagram.com/liliia.rebrik
Фото: (instagram.com/liliia.rebrik)
К поздравлениям Лилии Ребрик присоединились ее фанаты, которые пожелали семейного благополучия, здоровья и многое другое.
"Поздравляю от души!!!! Всего самого наилучшего!", "С Днем рождения! Спасибо вам за то что подарили миру такую талантливую дочь!", "Присоединяюсь к поздравлениям, желаю всего самого лучшего, чтобы дети и внуки радовали", "Поздравляю вас с днем рождения мамы", — пишут пользователи сети под фото.
Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/liliia.rebrik
Напомним, что недавно Лилия Ребрик раскрыла секрет "идеальной" пляжной прически.
До этого Ребрик похвасталась снимками с семейного отдыха в Болгарии, где показала идеальную фигуру после родов.
Видео: (video.rbc.ua)