"Люблю, уважаю и целую": Киркоров поцеловал Лободу и сделал необычное заявление (видео)

Фото: Светлана Лобода (instagram.com-lobodaofficial)

Филипп Бедросович встал на защиту молодой мамы Светланы Лободы

Филипп Киркоров, который недавно выпустил новый хит, вместе со Светланой Лободой сделали необычное зявление. Они на камеру обратились к фанатам и хейтерам артистки с заявлением о приоритетах артистки и осуждении со стороны других. Соответствующее видео опубликовано на странице Лободы в Instagram.

"Всем пишущим, говорящим, думающим и не думающим, клевещущим заявляю: никогда ничего про эту женщину, про эту певицу, актрису, плохого в мыслях даже не имейте. Надолго ли у Светланы сейчас приоритеты сцены над приоритетами семьи?! Надолго ли?.. А вы враги и друзья думайте в меру своей испорченности, в меру того, что вы видите и слышите. Как я о ней могу сказать что-то плохое? Люблю, целую, обнимаю", – заявил певец на камеру.

Скорее всего Филипп Бедросович высказался в отношении недавнего интервью с Аллой Пугачевой, которая прокомментировала успех Лободы.

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial) 17 Сер 2018 р. о 9:09 PDT

Видео: (instagram.com/lobodaofficial)

"За нашу дружбу Филипп Бедросович, love you", — подписала опубликованное видео певица.

Напомним, что известный актер выплеснул Киркорову напиток прямо в лицо.

Популярный российский артист Филипп Киркоров неоднозначно отреагировал на пост украинской исполнительницы Светланы Лободы, которая часто дает концерты в России. Он прокомментировал публикацию певицы об Алле Пугачевой, которую она сделала на своей странице в Instagram.

Ранее в сети показали, как Ани Лорак развлекалась с мужчинами на фестивале, а недавно она сплясала на вечеринке с Киркоровым и Басковым.

Видео: (video.rbc.ua)