"Люмпены, что с них взять?": российский блогер заявила, что развод Шнурова – обман

Лена Миро сделала публикацию в соцсети по поводу развода известного музыканта

Скандальный российский блогер Лена Миро сделала в своем блоге в Живом Журнале публикацию, где поразмышляла об отношениях лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова и Матильды. Она считает, что их расставание является обманом, а сделали они это для того, чтобы пропиариться в медийном пространстве.

"Как я уже говорила, развод Сергея Шнурова и его жены - чистой воды развод, чтобы хоть как-то засветиться в новостях и медийном пространстве", - сообщила Лена.

Также блогер назвала Шнуровых люмпенами и семьей алкоголиков.

"Вы знаете, как живут алкоголики? К сожалению, они не только пьют водку, но и ведут совершенно непотребную жизнь. Где алкоголь - там и грязь. В пьяном смысле, я не шучу. Запах в доме алкоголика специфический. Протухшая закуска, вонь рвотных масс и нечистых тел. Душ-то принять нет сил", - высказалась Миро.

Фото: Сергей Шнуров и Матильда (instagram.com/mshnurova)

По поводу развода Лена сообщила, что по версии близкого друга семьи Шнуровых, причина развода – в измене Матильды. "Шнуров – джентльмен. Как и любой другой маргинал, он простил жену за измену, но она вошла в раж, гулять не прекратила, а наоборот стала и сама пропадать под чужим одеялом. Там, где пьянки-гулянки, там рано или поздно обязательно начнутся беспорядочные половые сношения. Все это, якобы и стало причиной развода", - написала российский блогер.

Также Лена Миро не преминула высказаться по поводу самой четы: "Люмпены, что с них взять? Живут, как клопы в нечистотах. Пьют, как скоты, по-пьяни совокупляются, и это - герои нашего времени".

Напомним, что в конце мая Шнуров и Матильда заявили о разводе. Солист не стал объяснять, что подтолкнуло их к разводу.

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