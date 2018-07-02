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Магия отношений: Ольга Горбачева и Юрий Никитин отметили годовщину свадьбы

STYLERЗвёзды        02.07.2018 - 22:12
Фото: Ольга Горбачова и Юрий Никитин (Пресс-служба)
Фото: Ольга Горбачова и Юрий Никитин (Пресс-служба)

Певица раскрыла секреты своих взаимоотношений с мужем

Известная украинская певица Ольга Горбачева и продюсер Юрий Никитин отметили вторую годовщину свадьбы после воссоединения семьи.

Фото: Ольга Горбачова и Юрий Никитин (Пресс-служба)

Юрий Никитин подарил своей жене сакральное ювелирное украшение Oberig Jewelry с бриллиантами и ляпис-лазурью.

А Ольга Горбачева приурочила к этой дате свой второй видеоклип в проекте "Белая СТИХИя". В клипе певица рассказывает о том, что происходило в ее жизни после развода, делится откровениями о ревности и соперницах и признается в том, что сражалась не только за своего мужа, но и называет себя "небезобидной". Ее новая работа называется "Самоучитель прочности".

"Белые стихи — это отдельная глава в моем творчестве и в вашей жизни. Вы будете их слушать и плакать, вы будете плакать и радоваться, потому что получите ответы на самые эмоциональные вопросы", — рассказывает о своем проекте Ольга.

 

Фото: Ольга Горбачова и Юрий Никитин (Пресс-служба)

Она отметила, что первое видео из ее проекта вызвало у женщин огромное вдохновение и многие прислали ей в ответ свои белые стихи. Женщин так поразили стихи Горбачевой, что они предложили ей сменить фамилию на Никитину, так как считают, что Ольга очень нестандартно звучит в своей новой, замужней жизни.

"В группе участниц марафона начался настоящий душевный баттл, сердечный стриптиз, море слез и искреннее освобождение от давних блоков", - добавила артистка.

В этом марафоне на данный момент участвует более 5000 женщин. Ольга Горбачева сообщила, что присоединиться к заданиям и получить ответы на трудные внутренние вопросы можно на любом этапе. Всего певица планирует выпустить 11 видеоклипов до конца лета.

Видео: "Самоучитель прочности" (YouTube/Ольга Горбачева)

Кстати, Ольга Горбачева запустила уникальный онлайн-марафон для женщин.

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Теги: марафон, певица, Юрий Никитин
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