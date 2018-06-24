Магия и сила музыки: на фестивале BELIVE зажгли Parov Stelar band

Артисты показали танцевальную магию и красоту музыки
Известный коллектив из Австрии Parov Stelar band выступил на фестивале BELIVE 23 июня в Киеве.
Мероприятие собрало на НСК "Олимпийский" огромное количество фанатов качественной популярной музыки.
23 июня хедлайнерами фестиваля стал австрийский коллектив Parov Stelar band.
Parov Stelar — псевдоним музыканта Маркуса Фюредера, лидера одноимённого музыкального коллектива из австрийского города Линц.
Особенность их музыки состоит в разнообразном соединении джаза, хауса, IDM и даунтемпо. Маркус Фюредер является основателем музыкального жанра электро-свинг.
Если бы не этот коллектив, то мир никогда бы не узнал о таком виде танцевальной музыки.
Кстати, сам Маркус Фюредер не присутствовал на сцене, а организаторы сообщили, что это было оговорено заранее.
Скриншот фото (instagram.com/belivefest)
И хотя во время концерта в столице начался дождь, поклонники группы продолжали танцевать и слушать музыку.
Напомним, 22 июня британцы Hurts покорили украинцев на фестивале BELIVE.
Известный британский синти-поп дуэт из Манчестера Hurts выступил на фестивале BELIVE, который стартовал в Киеве 21 июня.
"Спасибо за такой классный фестиваль. Получила массу удовольствия. Это было незабываемо", - сказала пользователь Евгения Олиновская.
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