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Магия и сила музыки: на фестивале BELIVE зажгли Parov Stelar band

STYLERЗвёзды        24.06.2018 - 18:57
Скриншот фото (instagram.com/belivefest)
Скриншот фото (instagram.com/belivefest)

Артисты показали танцевальную магию и красоту музыки

Известный коллектив из Австрии Parov Stelar band выступил на фестивале BELIVE 23 июня в Киеве.

Мероприятие собрало на НСК "Олимпийский" огромное количество фанатов качественной популярной музыки.

 

23 июня хедлайнерами фестиваля стал австрийский коллектив Parov Stelar band.

Parov Stelar — псевдоним музыканта Маркуса Фюредера, лидера одноимённого музыкального коллектива из австрийского города Линц.

 

Особенность их музыки состоит в разнообразном соединении джаза, хауса, IDM и даунтемпо. Маркус Фюредер является основателем музыкального жанра электро-свинг.

Если бы не этот коллектив, то мир никогда бы не узнал о таком виде танцевальной музыки.

 

Кстати, сам Маркус Фюредер не присутствовал на сцене, а организаторы сообщили, что это было оговорено заранее.

Скриншот фото (instagram.com/belivefest)

И хотя во время концерта в столице начался дождь, поклонники группы продолжали танцевать и слушать музыку.

Напомним, 22 июня британцы Hurts покорили украинцев на фестивале BELIVE.

Известный британский синти-поп дуэт из Манчестера Hurts выступил на фестивале BELIVE, который стартовал в Киеве 21 июня. 

"Спасибо за такой классный фестиваль. Получила массу удовольствия. Это было незабываемо", - сказала пользователь Евгения Олиновская.

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Теги: фестиваль, группа, выступление
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