Мало места: украинка продает роскошный особняк Ким Кардашьян и Канье Уэста

Украинка купила особняк в Ким Кардашьян и Канье Уэста в прошлом году

Украинский олигарх, бывший секретарь генпрокурора Украины Святослава Пискуна Марина Актон, которая в ноябре 2017 приобрела роскошный особняк Ким Кардашьян и Канье Уэста, решила его продать. Об этом передает TMZ.

Актон говорит, что она все еще любит дом, но ждет ребенка через несколько месяцев, поэтому ей нужно больше пространства.

Фото: architecturaldigest.com facebook

Марина говорит, что ее родители планируют приехать к ней, когда она родит, и новое место в Майами или Уэст-Палм-Бич с гостевым домом было бы идеальным.

Дом с мраморными полами, золотыми светильниками и кухней как в полноценном ресторане Актон продает за 18 млн долларов.

Особняк звездной пары Ким Кардашьян и Канье Уэста она купила за 17,8 миллионов долларов.

Фото: twitter.comTMZ

Известно, что супругом Марины является Брайан Актон, сооснователь мессенджера WhatsApp, который в 2014 году был продан компании Facebook за 22 миллиарда долларов. Состояние Актона журналом Forbes оценивается в 6,7 миллиарда долларов, он занимает 38-е место в списке миллиардеров, заработавших капитал на технологиях.

Фото: Ким Кардашьян и Марина Актон (twittercomKimKanyeKimYeFC)

Ранее сообщалось, что при заключении сделки Марина Актон обязала Ким активно рекламировать ее в соцсетях, делиться совместными фото с ней и всячески способствовать продвижению ее музыкальной карьеры.

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