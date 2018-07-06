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"Малышей еще не хватает": украинская певица показала нежное фото со звездным мужем

STYLERЗвёзды        06.07.2018 - 21:39
Фото: Alyosha (instagram.com/alyoshasinger)
Фото: Alyosha (instagram.com/alyoshasinger)

Знаменитость опубликовала новое фото

Известная украинская певица и композитор Елена Тополя, более известна как Alyosha, опубликовала новое фото на своей странице в Instagram, которым покорила своих поклонников.

На снимке видно певицу и ее супруга Тараса Тополю - лидера музыкальной группы "Антитіла" на фоне живописных гор.

Пользователи сети уже успели восхититься прекрасной парой и оставить много своих комментариев.

"Малышей еще не хватает", - написал пользователь @sidorenko_n.

"Очень красивая пара", - прокомментировал @dmitrijbelogub.

"Вы такие красивые", - восхитилась @sashunia9442.

"Какая красота", "Вы чудесные", "Очень красивое и милое фото!" - прокомментировали фанаты.

Стоит отметить, что Alyosha и Тарас поженились летом 2013 года. Они решили не проводить пышную церемонию и обручились тайно.

Напомним, победитель Евровидения 2017 Сальвадор Собрал представил первый клип после пересадки сердца. Видео опубликовано на его канале в YouTube.

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Теги: Alyosha, Тарас Тополя, фото
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