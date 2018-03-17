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"Мам не выбирают": Лобода раскрыла секреты своей беременности

STYLERЗвёзды        17.03.2018 - 11:57
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица до сих пор отказывается называть имя отца будущего ребенка

Опальная украинская певица Светлана Лобода, которая призналась на сцене Кремля, что находится на седьмом месяце беременности, поделилась секретами о своем интересном положении.

По словам артистки, ее вторая дочь постоянно активничает и живет в мамином животе по режиму "совы", передает "Комсомольская правда в Украине".

"У меня с малышом одинаковый режим. Мы - совы. Спать укладываемся поздно, около четырех утра. А до этого времени ведем себя очень активно. На концертах мы танцуем и поем вместе. Конечно, я понимаю, что нужно сбавить обороты, чтобы после рождения у малыша был нормальный график. Но куда тут денешься - мам не выбирают..." - призналась Светлана.

Певица призналась, что поддерживать себя в отличной физической форме даже на таком позднем сроке беременности, ей помогает спорт.

"Я на протяжении всей своей жизни слежу за здоровьем, занимаюсь спортом и ежедневно делаю ряд упражнений для укрепления спины, шеи, чтобы всегда быть в форме. Обязательны ежедневная зарядка и правильное питание независимо от того, в каком положении ты находишься. Это важно соблюдать для того, чтобы всегда быть готовым к любым изменениям в твоей жизни и организме", - поделилась Лобода.

После того, как артистка подтвердила слухи о беременности, она отправилась в отпуск. Насколько можно судить по активности Светланы в соцсетях, сейчас она находится в Лос-Анджелесе, где и планирует родить второго ребенка.

При этом называть имя отца артистка отказывается.

Отметим, отец звезды раскрыл подробности ее беременности.
 

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