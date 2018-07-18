"Мама двох синів": Катя Осадчая подилась нежным семейным фото

Фото: Катя Осадчая (РБК-Украина)

Также на снимке Катя Осадчая показала любимую игрушку младшего сына

Неизменная ведущая популярной программы "Світське життя" Катя Осадчая показала поклонникам чувствительный семейный снимок. Катя показала, как играет со своим младшим сыном Иваном. Фото она опубликовала на своей странице в Іnstagram.

На снимке звезда лежит на газоне, а возле нее играет сын Ваня. Правда, в кадр попали лишь руки мальчика. Зато Катя показала любимую игрушку сына – забавного зайца.

Фото: instagram.com/kosadcha

"У нас не много игрушек, которые с нами путешествуют с рождения, но есть лучший друг, видимо с нами навсегда. Розовый шум, успокаивал от рождения, теперь уже как родной всей семье, даже меня ко сну клонит", - подписала фото Осадчая.

Скриншот поста (instagram.com/kosadcha)

Пользователи соцсети умилились этим семейным фото любимой ведущей.

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Отметим, что в Осадчей и Юрия Горбунова 19 февраля 2017 родился ребенка, мальчика назвали Иваном. Также Осадчая воспитывает сына Илью от первого брака с бизнесменом и народным депутатом Олегом Полищуком. В сентябре старшему сыну Осадчей исполнится 16 год.

Ранее Катя Осадчая похвасталась стройной фигурой на пляже в Одессе.

Что вы не знали о соблазнительной экс-солистке группы NikitA