Мама Элины Свитолиной прокомментировала проигрыш дочери

Поражение первой ракетки мира стало историческим

Елена Свитолина, мама и тренер первой ракетки Украины Элины Свитолиной рассказала о сенсационном поражении дочери на Уимблдоне. Свой комментарий она дала "Экспресс-онлайн".

По словам Елены Свитолиной, не стоит делать трагедии из этого поражения и любой спортсмен должен быть готов к тому, что может быть неожиданный проигрыш.

"Мы не видим большой проблемы в поражении. У каждой спортсменки бывают неожиданные неудачи. Вот и Элина проиграла. Но это не значит, что нам стоит делать трагедии из этого проигрыша. Надо пережить это поражение и двигаться дальше. Все будет хорошо ", - считает мама лучшей теннисистки Украины.

Напомним, первая ракетка Украины и пятая в мире Элина Свитолина потерпела поражение на старте Уимблдона. Она проиграла немецкой теннисистке Татьяне Марии, которая находится на 57 месте в мировом рейтинге.

Кроме Свитолиной, на старте вылетела и американка Слоан Стивенс, которая занимает четвертое место в рейтинге. Для Уимблдона эти два поражения стали историческими, так как никогда ранее в Открытой эре две теннисистки из топ-5 не вылетали в первый же день. Кроме того, Элина Свитолина не проигрывала в первых раундах турниров "большого шлема" с 2014 года.

Кстати, Свитолина шокировала поклонников откровенным нарядом.

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