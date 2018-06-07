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"Мама все может": Слава из "НеАнгелов" показала умилительные фото с детьми

STYLERЗвёзды        07.06.2018 - 17:12
Фото: Слава Каминская (instagram.com-slava_kaminska-)
Фото: Слава Каминская (instagram.com-slava_kaminska-)

Певица опубликовала трогательные семейные снимки

Известная украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская порадовала своих фанов милыми фотографиями своих детей. Снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. 

Певица решила показать, как проводит свободное время с детьми – сыном Леоном и дочкой Лаурой.

Скриншот поста (instagram.com/babaslavka)

"Сними очки" - подписала фото Слава.

 

Фото: Слава Каминская с детьми (instagram.com/babaslavka)

"Тот случай, когда выходной. Я безумно скучаю, когда на работе. Папа отдыхает, а Мама дома. Папа, мы тебя ждём", – подписала Слава следующее фото.

Фото: Слава Каминская с детьми (instagram.com/babaslavka)

А на этом фото певица показала, как она с детьми ждет мороженое возле киоска. Каминская решила своим телом заменить малышам скамейку.

Фото: Слава Каминская с детьми (instagram.com/babaslavka)

Пользователей соцсети умилили такие "мимимишные" фото.

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Ранее Слава из "НеАнгелов" показала, как правильно "качать орех" (видео, фото).

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Теги: Слава Каминская
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