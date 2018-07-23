"Мама может все": Катя Осадчая перевоплотилась в неожиданную роль ради ребенка (фото)

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая показала, как развлекает своего сыночка во время отдыха

Светская телеведущая Катя Осадчая показала фото с отдыха в неожиданном амплуа. Так, неизменная ведущая программы "Світське життя" на данный момент отдыхает вместе со своим мужем (ведущий Юрий Горбунов) и маленьким сыном Иваном (род. 18 февраля 2017). При этом пара пока что скрывает, где именно они отдыхают. Хотя некоторые подписчики предположили, что это может быть Одесса.

Пока что звездная пара украинских телеведущих делятся со своими поклонниками в сети instagram теплыми фото с морского отдыха. За несколько дней Осадчая уже успела показать целый набор различных купальников и стильных солнцезащитных очков.

А недавно телеведущая поделилась очень забавным и одновременно трогательным снимком. На лбу Осадчей размещен пустой рожок от мороженого (или какая-то детская игрушка, стилизованная под рожок). И размещен он таким образом, что наталкивает на мысль, словно Осадчая "играет роль единорога".

При этом телеведущая так и отметила, мол, временно утроилась детским аниматором.

"Мама - аніматор) #відпочинок #канікули #маманавідпочинку", - подписала селфи Катя Осадчая, сопроводив его забавными хештегами.

Катя Осадчая – "единорог" (фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчиков телеведущей такое неожиданное "перевоплощение" также порадовало.

"Новая шляпка?" – улыбается liudmilagoncharova4.

"Кажется, мороженое растаяло", - смеется mwineofficial.

"Мама – единорожок", - отмечает emma.s.h.i.

"Мама даже на отдыхе не расстается со стильной шляпкой", - пишет angelineodessa.

"Мама-супер-мама", - восхищается kozminskaalina.

Скриншот комментариев instagram.com/kosadcha

"Если ты мама, то ты в постоянном движении", - подписала снимок Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Катя Осадчая на отдыхе с мужем Юрием Горбуновым (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Катя Осадчая на летних каникулах (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее STYLER писал, что именно Катя Осадчая не разрешает себе делать во время отдыха.

Интересно, что один из важных пунктов - Осадчая старается особо не загорать.

Звездная пара Горбунов и Осадчая (видео: STYLER)