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Медики сообщили о состоянии известного российского актера

STYLERЗвёзды        19.03.2018 - 14:04
Фото: Валерий Гаркалин (twitter.com-EestiVabariik95)
Фото: Валерий Гаркалин (twitter.com-EestiVabariik95)

Артиста недавно госпитализировали

Советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Валерий Гаркалин, которого недавно госпитализировали, все еще остается в больнице. Об этом сообщают РИА Новости, со ссылкой на медиков НИИ имени Склифосовского.

63-летний артист лежит в отделении острых эндотоксикозов в состоянии средней степени тяжести.

"Вечером и утром (температура — ред.) 36,7, состояние средней тяжести, так же в отделении острых эндотоксикозов", — сообщила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что известный советский актер находится в тяжелом состоянии.

Гаркалин почувствовал себя нехорошо и не вышел на сцену Театра юного зрителя в Иркутске в феврале. Актер должен был сыграть вместе с Ириной Лачиной и Александром Носиком. Перед самым началом спектакля зрителям объявили об экстренной замене главного актера. Причины, по которым это произошло, уточнять не стали. Коллеги артиста рассказали, что Гаркалин простыл, поэтому был вынужден на время отказаться от работы. По их словам, у Валерия Борисовича проблемы с легкими.

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Теги: актер, российские актеры, артист
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