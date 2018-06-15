Герцогиня назвала возлюбленного лучшим мужем

Супруга внука королевы Елизаветы II герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала о семейной жизни с принцем Гарри. Об этом сообщает Нello.

14 июня Маркл сопровождала королеву Великобритании во время визита в графство Чешир.

Фото: Королева и герцогиня (instagram.com/kensingtonroyal)

Во время поездки герцогиня ответила на вопрос поклонников.

"У нас все замечательно. Гарри - лучший муж на свете", - отметила Маркл.

Присутствующая на мероприятии женщина, которой удалось лично поговорить с герцогиней, поделилась впечатлениями от встречи с Меган Маркл.

"Меня просто поразило, какая она красивая в реальности. Я спросила ее про замужнюю жизнь, и она ответила, что все прекрасно. Еще я сказала ей, что она прекрасно выглядела на свадьбе и что они с Гарри созданы друг для друга, она была растрогана и поблагодарила меня: "спасибо вам, ваши слова очень много значат для нас", - рассказала 61-летняя поклонница монаршей семьи Шэрон Бриско.

Кстати, герцогиню выдвинули на престижную кинопремию.

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