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Виталий Кличко снова выйдет на ринг в бой с легендой бокса

STYLERЗвёзды        07.07.2018 - 00:29
Фото: Виталий Кличко (kiev.klichko.org)
Фото: Виталий Кличко (kiev.klichko.org)

Мэр Киева и украинский боксер Виталий Кличко осенью проведет бой со своим главным обидчиком

Мэр Киева и известный боксер Виталий Кличко планирует встретиться на ринге с экс-абсолютным чемпионом мира Ленноксом Льюисом. Выставочный бой будет проведен в Киеве, сообщается на klitschko-brothers.com.

Встреча легенд бокса состоится во время 56 конгресса WBC, который пройдет в столице с 30 сентября по 5 октября. По имеющейся информации, бой будет проведен в рамках благотворительного аукциона. Детали об аукционе и формате поединка пока неизвестны.

Конгресс WBC впервые будет проведен на территории Украины. Инициатором организации и проведения конгресса в Киеве является Виталий Кличко. В столицу Украины прилетят около 700 участников конвенции из 160 стран мира. В их числе будут как действующие чемпионы мира, так и легендарные боксеры прошлого, президенты федераций стран-членов WBC, рефери, спортивные менеджеры и функционеры. Уже известно, что на мероприятие приглашены живые легенды -бокса Майк Тайсон, Эвандер Холифилд.

Фото: первый бой Кличко и Льюиса (klitschko-brothers.com)

Как известно, это уже не первый спортивный поединок Кличко и Льюиса. Боксеры впервые сошлись в поединке во времена пика боксерской карьеры Виталия Кличко, в далеком 2003-м году. Позже их бой был признан "боем десятилетия в супертяжелом весе". Его тогда приостановили из-за того, что у Виталия Кличко была рассечена  бровь, на тот момент украинский спортсмен лидировал со счетом 58:56. После окончания боя Леннокс предложил снова выйти на поединок в матче-реванше, однако, этот матч так и не состоялся в связи с окончанием профессиональной спортивной карьеры Леннокса Льюиса.

Видео: лучшие моменты из боя Кличко и Льюиса (youtube.com/Алексей Владимирович)

Кстати, российский боксер высказался об отношении россиян к Усику и Ломаченко.

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Теги: бокс, Виталий Кличко, боксер
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