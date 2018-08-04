Месть за измену: Елена Степаненко планирует отсудить у Евгения Петросяна 80% имущества

Фото: (unian.ua)

Адвокат Евгения Петросяна считает, что есть шанс поделить нажитое пополам

Юмористка Елена Степаненко при разводе хочет отсудить у своего мужа Евгения Петросяна более 80% от совместно нажитого имущества. При этом адвокат Петросяна Сергей Жорин считает, что бывшим возлюбленным придется делить нажитое поровну. Об этом сообщают российские СМИ.

Адвокат российского юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин озвучил решение относительно раздела имущества пары. Он заявил, что его клиент готов в рамках бракоразводного процесса разделить имущество исключительно поровну.

"Общая сумма заявленных в иске требований составляет более чем 80% от всего совместно нажитого имущества. Общий объем совместно нажитого имущества составляет 1,5 млрд рублей", — рассказал он.

Степаненко в своем иске указала, что в результате бракоразводного процесса ей должно достаться восемь из десяти квартир в Москве, а также антиквариат и другие ценности.

Адвокат, защищающий интересы Петросяна рассказал, что он не теряет надежды найти компромиссное решение в аспекте раздела имущества.

"Мы не теряем надежды найти компромисс, чтобы все поделить поровну. При этом Евгений Ваганович предложил Степаненко самой выбрать, что она хочет оставить себе. Всю эту историю можно завершить за один день — поровну поделить антиквариат, а на квартиры подписать мировое соглашение", — отметил юрист.

Жорин уточняет, что на текущий момент официального оценивания владений семьи Петросяна-Степаненко суд пока не предоставил.

Напомним, что в российских СМИ появилась информация о романе Евгения Петросяна с 29-летней ассистенткой.

До этого мы рассказывали, что знаменитая пара бывавших в Крыму юмористов разводится.

А ранее мы писали о том, почему разводяться Шнуров и Матильда.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: (video.rbc.ua)