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"Михалыч, прости за это": украинский футболист рассказал, как его штрафовали за пьянку

STYLERЗвёзды        01.06.2018 - 10:59
Алексндр Алиев и Артем Милевский (фото: instagram.com/timi1010)
Алексндр Алиев и Артем Милевский (фото: instagram.com/timi1010)

Алиев поведал историю о крупнейшем штрафе, который он заработал вместе с другом Милевским

Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев вспомнил, как нарушал режим в бытность футболистом. Об этом спортсмен рассказал в эфире программы "ОТДУШИВДУШУ".

"Самый большой штраф был - 100 тысяч долларов, когда мы проиграли "Шахтеру" в финале Кубка. Михалыч (Игорь Суркис, президент киевского "Динамо" - Ред.) зашел, и меня и Тему (Артема Милевского - Ред.) на 100 тысяч долларов оштрафовал..." - рассказал футболист.

Видео с YouTube/ОТДУШИВДУШУ

"Мы приехали из Закарпатья и через четыре дня у нас был финал Кубка. Выпили тогда с Темой, выпили. Нас остановила милиция. В этом городе, в Киеве, все под Михалычем было. Нас остановила милиция, мы дали по 200 долларов. На следующий день нас красиво они сдали... В том финале я тогда неудачно сыграл, и мы проиграли. Суркис зашел и разнес тогда меня и Тему при всей команде. Прошло две недели, мы одну игру сыграли хорошо, и Тема забил, и я забил. Я подошел к нему и говорю: "Михалыч, прости за это". Сначала он что-то... А потом: "Хорошо, прощаю", - добавил Алиев.

Также он опроверг слухи о том, что Милевский приезжал на тренировки "Динамо" пьяным.

"Не было, чтобы Тема приезжал пьяным на тренировку. Не пьяный приехал, а там с перегаром, выхлоп был - это одно", - сказал Алиев.

Ранее Артем Милевский пожаловался, что никто не извинился за нанесенную ему травму.

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Теги: Александр Алиев, Артем Милевский
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