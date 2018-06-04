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Минимализм и этно-мотивы: KAZKA представила в Киеве дебютный альбом (фото)

STYLERЗвёзды        04.06.2018 - 17:04
Фото: Андрей Максимов/пресс-служба
Фото: Андрей Максимов/пресс-служба

В первый день лета группа KAZKA дала большой сольный концерт

Группа KAZKA представила вживую свой дебютный лонгплей KARMA. 

Официальный релиз пластинки в сети состоялся 27 апреля, а уже через месяц KAZKA собрала полный зал на одной из главных площадок столицы, чтобы ближе познакомиться с поклонниками своего творчества.

Разжигать толпу не пришлось – динамическая "Карма" с первых нот раскачала заполненный Atlas. Группа мгновенно захватила публику в свои сети и уже не отпускала течение всего выступления.

 

Фото: Андрей Максимов/пресс-служба

А дальше – все как в любимых книгах – ты с нетерпением ждешь, что же произойдет с героями этой истории в следующую минуту. А дальше произошли настоящие "Дива", зажигательные "Танці" и откровенные признания под аккомпанемент "Мовчати".

На этот раз KAZKA появились в особом составе вместе с солисткой Александрой, клавишником Никитой и мастером духовых инструментов Димой, на сцене зажигали виртуозный барабанщик Евгений Костиц и трио любимец публики – хористок Дарины, Ярины и Василины. Некоторые треки с альбома девушки дополнили живым народным хоровым пением.

 

Фото: Никита Гончарук/пресс-служба

Также среди неожиданностей вечера – дуэт солистки KAZKA с фронтменом группы Mountain Breeze Александром Беляком, который растрогал зрителей нежным камерным исполнением известных англоязычных хитов.

Менялись эмоции, настроения и даже около десяти сопилок, неизменным оставалось одно – музыка. Точное сочетание современных этно-мотивов и чувственных текстов с трогательным вокалом KAZKA позволило вполне обнажить влюбленную девичью душу.

На концерте группа анонсировала начало всеукраинского тура КАРМАТУР. Уже этой осенью десятки украинских городов станут частью захватывающей истории и смогут вживую ощутить всю магию KAZKA. 

Видео: KAZKA — ПЛАКАЛА (YouTube/KAZKA)

Напомним, MELOVIN рассказал, почему перешел на украинский язык.

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Теги: концерт, группа
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