"Минута съемочного дня слишком дорога, чтобы закрашивать татуировки": Тодоренко поделилась "нательной-историей"

Телеведущая советует всегда думать наперед

Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко поделилась со совими Іnstagram-подписчиками назидательной историей на тему татуировок.

Отметим, что у певицы четыре татуировки:

"На плече китайский иероглиф "Побеждать", я сделала его в 18 лет. На одной руке мантра. На другой - лаванда как символ любви, женственности, нежности… Тату на пальце мне сделали на Таити, на острове Мореа", - рассказала Тодоренко в интервью STYLER.

Скриншот поста instagram.com/reginatodorenko

В своем посте певица и ведущая поведала о том, как буквально провалила кастинг только из-за того, что на ее теле были тату. Хотя по всем остальным параметрам она подходила на роль.

"Я люблю свои нательные рисунки, но часто люди говорят, что это плохо и не стоит вообще портить свое тело… В юношестве я об этом не задумывалась, НО как-то раз столкнулась с интересной ситуацией.

Кастинг в кино, нужна актриса (милая, смешная, с чувством юмора, отличница, такая себе золушка). Прихожу я, очень волнуюсь, но стараюсь широко улыбаться, не подаю виду, что страшно так, будто я повисла над пропастью. Читаю текст своей героини, мило болтаю с продюсерами и кастинг-директорами. Все складывается, я их заинтересовала. YES. Меня засыпают комплиментами, уже готовы обсуждать ближайшие даты съемок. Я с радостью киваю головой как собака-игрушка на торпеде автомобиля. Выходя из кабинета, меня спрашивают: "Регин, а у вас есть татуировки?" Я с гордостью отвечаю: "Да, конечно" Продюсер: "Ой, как жаль... нам нужна девушка с чистым телом". "Можно ведь затонировать"-, с последней надеждой говорю я. "Регин, вы нам очень нравитесь, но каждая минута съемочного дня слишком дорога для того, чтобы закрашивать ваши татуировки", -описывает ситуацию Тодоренко.

Тату Регины Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Вот моя карьера в кино могла закончиться не начавшись... Может, когда-нибудь в кино понадобится Девушка с тату, похожая на меня. В общем, помните, что легче нарисовать тату на чистом теле, чем стараться исправить его и тратить на это время. Всегда думайте наперед", - подытожила телеведущая.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Напомним, ранее Регина Тодоренко откровенно призналась своим подписчикам в сети Іnstagram, что ей больше всего нравится в себе.

Так, Тодоренко перечислила топ-3 своих достоинства, среди которых – "стройные ноги и огромная попа".

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