Мисс Украина Вселенная 2018: сколько стоит корона победительницы

Карина всю ночь не расставалась с наградой
Во вторник, 14 августа состоялся финал 12-го конкурса красоты Мисс Украина Вселенная 2018. Самой красивой девушкой Украины стала 23-летняя одесситка Карина Жосан, которой досталась корона из белого золота с бриллиантами и топазами. О стоимости короны сообщает ТСН.
Победительницу выбирали из 18 финалисток, и корона досталась девушке, которая представляла Одессу – Карине Жосан.
Карина родом из Овидиополя, но последние шесть лет работает в Пекине. Там она сделала успешную карьеру модели и актрисы. Впервые на подиум девушка вышла в 16 лет.
Карина всегда мечтала о победе в Украине.
"Хорошо быть просто красивой девушкой из Одессы. Значительно более весомо, что ты – мисс Украина-Вселенная-красивая девушка из Одессы", - смеется девушка.
Она считает себя целеустремленным, добрым и простым человеком и грустит из-за того, что редко приезжает в родной Овидиополь, чтобы увидеться с родными.
"Бабушка – это для меня все. С момента рождения и по сегодня она меня чему-то учит", - говорит Карина.
Мама победительницы совсем не удивилась тому, что Карина получила корону.
"Это предсказуемо. Конечно, я родила королеву. Я не могу иначе думать. Вера в себя – она делает чудеса. Я так воспитывала ее", - пояснила она.
Карина уверенна, что жюри выбрало ее не только из-за внешних данных, а и за внутренние качества и готовится через 4 месяца представлять Украину на мировом конкурсе красоты.
Победительнице досталась корона из белого золота с бриллиантами и топазами. Организаторы конкурса оценивают ее в $80 000.
Карина призналась, что всю ночь корона простояла возле нее.
"Не знаю, как описать это все", - рассказала победительница про свои эмоции.
Видео: Победительница Мисс Украина Вселенная 2018 (ТСН)
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Видео: РБК-Украина