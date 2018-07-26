"Мисс Вселенная": Надя Дорофеева показала подтянутую фигурку в стильном купальнике

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица Дорофеева решила совместить приятное с полезным

Поп-исполнительница и участница популярной группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева отправилась в Турцию. Откуда певица уже успела поделиться заманчивым фото, опубликовав его на своей instagram-страничке.

Так, на снимке Дорофеева загадочно смотрит вдаль, позируя в открытом купальнике с тропическим принтом. На певице – модные в это сезоне трусики с высокой талией и бюстгальтер с рукавами колокольчиками – также "писк" летнего сезона 2018.

При этом певица подчеркнула, что в Турции находится с рабочим визитом – группа выступает там с концертом. Однако не упускает возможности насладиться Средиземным морем (отель, в котором расположилась Дорофеева, находится поблизости города Анталья).

"Сегодня у нас 5-ый концерт подряд. Как бонус, мы уже 2 дня рядом с морем, и это кайф", - подписала "летний" снимок Дорофеева

Надя Дорофеева отдыхает и работает в Турции (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники украинской исполнительницы пожелали ей не только приятно провести время, но также отметили, что она шикарно выглядит.

"Надя, ты, как всегда, красавица и Мисс Вселенная!" – восхищается royana7988.

"Фото - просто сказка", - отмечает sheleg.arina.

"У Надюши ретро купальник. Сейчас это хит 2018", - подчеркивает mary_prokhorenko.

"Все равно сложно выступать каждый день... даже у моря..сил вам", - желает djlutique.

"Присутствовала на концерте, очень довольна, вы лучшие!" – пишет d.yavkina.

"Надя! Ты неотразима!" – пишет iammaaru.

К слову, в начале июля Дорофеева вместе с друзьями и своим мужем Владимиром Дантесом отдыхали на Бали, откуда певица засыпала своих фанов яркими снимками.

Восхитительная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Дорофеева показала долгожданный результат совместной творческой работы с популярным певцом Димой Монатиком. Дуэт выпустил клип на общую песню "Глубоко".

Интересно, что съемки клипа проходили в Каннах. В очень необычном доме футуристической архитектуры модельера Пьера Кардена Bubble House.

А недавно Дорофеева показала, как оттачивала сложную хореографию для нового клипа. Более того, певица подчеркнула, что показанные движения так и не вошли в уже готовую видеоработу!

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