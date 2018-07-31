"Мистер Бин": Зеленский похвастался раритетным автомобилем (фото)

Фото: Владимир Зеленский (УНИАН)

Особенно впечатляет цвет автомобиля

Популярный украинский шоумен и телеведущий Владимир Зеленский покорил фанатов новой фотографией с раритетным автомобилем. Фото Зеленский опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

На фотографии изображен ярко-зеленый автомобиль марки "Запорожец", или как его называют в народе "горбатый". Такие модели выпускали с 1960 по 1969 год.

"Наши двери открыты 24 часа в сутки", - так подписал фотографию шоумен и добавил теги о съемках нового фильма.

Скриншот фото (instagram.com/zelenskiy_official)

Поклонники пришли в восторг от фотографий с ярко-зеленой машиной и написали, что Зеленский похож на мистера Бина.

"Мистер Бин", "Владимир Зеленский в зеленой машине. Это что-то. Класс", - написали фанаты.

Скриншот комментариев (instagram.com/zelenskiy_official)

"Вот это автомобиль. Это феррари?", "Боже, в смысле, Владимир, это автомобиль моей мечты", "Всегда на высоте", - похвалили поклонники.

Скриншот комментариев (instagram.com/zelenskiy_official)

"Даже в горбатом запоре ты красавчик", "Владимир, у вас трендовый цвет автомобиля. С таким авто и на выборы можно и просто Вакарчука покатать", - восторгаются фаны.

Скриншот комментариев (instagram.com/zelenskiy_official)

Напомним, ранее мы писали, что на съемках фильма "Я, ты, он, она" появился знаменитый певец.

"А мы продолжаем собирать на съемочной площадке нашей романтической комедии крутых артистов! Сергей Бабкин, например, появится на экране в весьма необычном для себя образе..." – сказано в подписи к снимку.

А также о том, что Зеленский променял костюм на потрепанное пальто.

Комик и по совместительству "слуга народа" Владимир Зеленский продолжает будоражить своих поклонников необычными перевоплощениями. На этот раз украинский шоумен нарядился в потрепанное пальто на голое тело. При этом пальто на Зеленском смотрится, как говорят, "на вырост". Необычный образ Зеленский примерил в рамках съемок новой украинской комедии от студии "Квартал 95" – "Я, ты, он, она".

Видео: РБК-Украина