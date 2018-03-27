"Мне не нужно ничего доказывать": украинский музыкант высказался о патриотизме

Многие люди не осознают понятия родина, отметил музыкант

Украинский музыкант Иван Леньо, который является одним из лидеров группы Kozak System, рассказал, почему у коллектива осознанно все песни на украинском языке, а также, что для него означает слово патриот. Об этом он сообщил в интервью "Укринформу".

По словам артиста, музыканты из Украины, поющие на русском языке, должны вызывать удивление.

"Представьте себе, насколько мы, украинцы, потеряли веру, если даже музыкальные коллективы, которые поют исключительно на украинском языке, воспринимаются обществом, как какое-то невероятное служение Родине. Должно быть совсем наоборот, должно вызывать удивление, что кто-то из наших музыкантов или поэтов пишет или поет на другом языке, чем на украинском!" - сказал Леньо.

Многие люди не осознают понятия родина, отметил музыкант.

"Но я понимаю причину этого вопроса, ведь сегодня огромное количество наших людей не осознают, что для них Родина, и какими должны быть принципы страны, чтобы она считалась полноценной, независимой и процветающей. Бесспорно, мы с козаками и частью этой страны считаем себя украинцами и патриотами, хотя я не очень люблю слово патриоты...", - сказал Иван.

"На мой взгляд, это вообще определенное клише, которое существенно уменьшает понимание, что такое Украина, и что такое украинцы. Я – украинец, и этим все сказано. Мне не нужно никому ничего доказывать, мне не нужно, чтобы меня называли патриотом. И наше с козаками творчество имеет ярко выраженный украинский характер.

Как ранее писал Styler, украинский музыкант высказался о коллегах, желающих выступать в РФ.

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