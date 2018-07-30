"Мне прям не терпится": уже не запрещенный в Украине Макс Корж собрался в Одессу (видео)

Фото: Макс Корж (facebook.com/MaxKorzhOfficial)

Ранее артисту было запрещено посещать нашу страну

Белорусский рэпер Макс Корж, которому ранее СБУ запретила въезд в Украину, собирается приехать в Одессу. Об этом он рассказал в опубликованном на своей странице в Instagram видео.

"Ну а на очереди вы знаете какой город. Мне прям не терпится увидеть эти события", - сказал артист.

Также в видео Макс Корж поблагодарил поклонников за теплую встречу в Сочи, где он побывал накануне. Сейчас артист находится в родной Беларуси.

Допис, поширений Макс Корж (@maxkorzhmus) 28 Лип 2018 р. о 3:19 PDT

Видео: Макс Корж (instagram.com/maxkorzhmus)

Напомним, что в феврале 2016 года СБУ запретила Максу Коржу въезд в Украину, поскольку он гастролировал по оккупированному Россией Крыму.

Осаенью 2017 года СБУ сняла запрет на въезд в Украину Максу Коржу.

Служба безопасности Украины не обнаружила угрозы национальной безопасности в действиях белорусского певца Макса Коржа. Но за пересечение государственной границы у певца административное правонарушение.

Ранее уже не запрещенный в Украине Макс Корж похвастался фото в Киеве.

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