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"Много работы": украинская певица рассказала о подготовке к свадьбе

STYLERЗвёзды        25.03.2018 - 15:58
Анастасия Кочетова и Сергей Середа (фото: instagram.com/serega_sereda)
Анастасия Кочетова и Сергей Середа (фото: instagram.com/serega_sereda)

MamaRika и Сергей Середа ищут "окно" для проведения праздника

Известная украинская певица Анастасия Кочетова, более известная как MamaRika, рассказала о том, как продвигается подготовка к свадьбе. 

Во время общения с поклонниками певица отметила, что они с мужем - юмористом Сергеем Середой - еще не выбрали дату свадьбы. 

"Подготовки никакой нет. Дата тоже не выбрана. Даже и не знаю, когда это будет. Явно, не в ближайшее время. У нас много других дел, много работы, поэтому нам пока не до свадьбы. Как только появится "окно", тогда этим займемся", - сказала она.

Ранее Styler писал, что свадьбу пара хочет отметить на острове, где они будут вдвоем. Возможно, это будет Бали или Шри-Ланка.

Кроме того, Анастасия рассказала, как оно - быть в отношениях с юмористом.

"Как и с обычным человеком. Если вы о том, весело ли нам... Я бы не сказала, что юмористы в жизни очень веселые люди. Напротив, юмор для них - это работа, и, смотря юмористическое шоу, Сергей просто и без эмоций говорит "смешно" или "не смешно". Для него юмор - это работа. Конечно, с различных жизненных ситуаций мы стараемся выходить с юмором. Но это не более, чем у других людей", - отметила она.

Кстати, беременная Джамала представила "окрыляющую" песню.

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Теги: MamaRika
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