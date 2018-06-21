Многодетная мать: Ольга Цибульская заинтриговала поклонников необычным фото

Снимок опубликован в Instagram

Знаменитая украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская заинтриговала своих поклонников необычной фотографией, которую опубликовала в своем Instagram.

Популярная украинская певица Ольга Цибульская опубликовала фото, на которой она изображена в окружении четырех младенцев.

Артистка сидит в импровизированном гнезде, на руках у нее сидит один малыш и еще трое сидят рядом в песке.

"Главное в воспитании ребенка - это любовь. Когда ты любишь, то тогда делаешь все правильно. Есть большое количество книг о том, как воспитывать детей, но мне кажется, что у каждой мамы и папы должен быть свой собственный рецепт, потому что каждый ребенок неповторим. Я использую метод, который советовала мне моя мама: парня надо любить, убеждать, что он самый сильный, самый умный, и развивать чувство юмора", - так подписала фотографию певица.

Скриншот поста (instagram.com/cybulskaya)

Поклонники Цибульской удивлены, так как у Ольги только один ребенок. У нее есть сын Нестор, которому в январе исполнилось три года.

К сожалению, артистка не сообщила в чем задумка фотографии – интересная фотосессия или кадр из нового видеоклипа.

Кстати, известная украинская певица стала мамой.

Известная украинская певица Юлия Думанская родила первенца. Об этом стало известно из поста на странице в Facebook Юлии Думанской, который опубликовал ее муж Григорий Козловский.

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