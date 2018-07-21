"Могу пересмотреть несколько раз": Ефросинина озвучила топ любимых фильмов (видео)

Телеведущая призналась, что составила список с трудом
Популярная украинская телеведущая и актриса Маша Ефросинина рассказала подписчикам, какие фильмы считает наилучшими, и которая готова пересматривать по несколько раз. Соответствующее видео она разместила на своей странице в Instagram.
"Я настолько в мучениях составляла #мояПятерочка про пять моих любимых фильмов (ну потому что их больше, чем пять), что даже умудрилась напутать сюжет в одной из рекомендаций! Но, честно сказать, я смотрю кино в моменте – восхищаюсь (или наоборот) и оставляю себе только впечатления, а не подробности сценария. Потому что потом отдаюсь новому и новому кину", - сказала она.
Фото: скриншот поста (instagram.com/mashaefrosinina)
Более того, Ефросинина призналась, что некоторые из них готова пересматривать по несколько раз.
"Однако, те фильмы, что вы услышите в моем новом видео – одни из немногих, которые я могу пересмотреть несколько раз", - подчеркнула она.
Видео: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
Кстати, популярная украинская телеведущая и шоувумен Маша Ефросинина назвала пять вещей, которые считает недопустимыми во внешнем виде девушек. Так, первым из них телеведущая называет бюстгальтеры с пуш-апом.
Не менее пошлым, по словам Ефросининой, является прозрачная одежда. Также Ефросинина выступила против фейковых вещей. По ее словам, они никого еще "не красили.
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