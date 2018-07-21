"Могу пересмотреть несколько раз": Ефросинина озвучила топ любимых фильмов (видео)

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая призналась, что составила список с трудом

Популярная украинская телеведущая и актриса Маша Ефросинина рассказала подписчикам, какие фильмы считает наилучшими, и которая готова пересматривать по несколько раз. Соответствующее видео она разместила на своей странице в Instagram.

"Я настолько в мучениях составляла #мояПятерочка про пять моих любимых фильмов (ну потому что их больше, чем пять), что даже умудрилась напутать сюжет в одной из рекомендаций! Но, честно сказать, я смотрю кино в моменте – восхищаюсь (или наоборот) и оставляю себе только впечатления, а не подробности сценария. Потому что потом отдаюсь новому и новому кину", - сказала она.

Фото: скриншот поста (instagram.com/mashaefrosinina)

Более того, Ефросинина призналась, что некоторые из них готова пересматривать по несколько раз.

"Однако, те фильмы, что вы услышите в моем новом видео – одни из немногих, которые я могу пересмотреть несколько раз", - подчеркнула она.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 19 Лип 2018 р. о 11:25 PDT

Видео: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Кстати, популярная украинская телеведущая и шоувумен Маша Ефросинина назвала пять вещей, которые считает недопустимыми во внешнем виде девушек. Так, первым из них телеведущая называет бюстгальтеры с пуш-апом.

Не менее пошлым, по словам Ефросининой, является прозрачная одежда. Также Ефросинина выступила против фейковых вещей. По ее словам, они никого еще "не красили.

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